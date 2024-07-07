Де Лігт та Зіркзе домовились із Ман Юнайтед про перехід

Манчестер Юнайтед домовився із захисником Баварії Маттейсом де Лігтом та нападником Болоньї Джошуа Зіркзе щодо переходу в це трансферне вікно.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, нідерландські гравці поспілкувалися із головним тренером МЮ Еріком тен Гагом та готові приєднатися до клубу найближчими днями.

🚨 Manchester United have green light from both Joshua Zirkzee and Matthijs de Ligt to join the club.



Both players have spoken to Erik ten Hag with Man United now ready to advance on club side in the coming days.



It’s all approved on salary/commission also for Zirkzee. pic.twitter.com/3smr51uuOa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024

Низка ЗМІ повідомляють, що "червоні дияволи" готові сплатити Болоньї приблизно 40 млн фунтів за Джошуа, які прописані у контракті нападника.

Нагадаємо, Баварія хоче отримати за де Лігта щонайменше 50 млн євро.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Зіркзе провів 37 матчів за італійський клуб, відзначившись 12 забитими м'ячами та 7 гольовими передачами, а де Лігт відіграв 30 поєдинків та забив 2 м'ячі.