Де Лігт та Зіркзе домовились із Ман Юнайтед про перехід
Манчестер Юнайтед домовився із захисником Баварії Маттейсом де Лігтом та нападником Болоньї Джошуа Зіркзе щодо переходу в це трансферне вікно.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, нідерландські гравці поспілкувалися із головним тренером МЮ Еріком тен Гагом та готові приєднатися до клубу найближчими днями.
Низка ЗМІ повідомляють, що "червоні дияволи" готові сплатити Болоньї приблизно 40 млн фунтів за Джошуа, які прописані у контракті нападника.
Нагадаємо, Баварія хоче отримати за де Лігта щонайменше 50 млн євро.
Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Зіркзе провів 37 матчів за італійський клуб, відзначившись 12 забитими м'ячами та 7 гольовими передачами, а де Лігт відіграв 30 поєдинків та забив 2 м'ячі.