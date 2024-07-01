Баварія виставила цінник на свого основного захисника

Мюнхенська Баварія хоче отримати за свого центрального захисника Маттейса де Лігта щонайменше 50 млн євро.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, до футболіста є інтерес з боку Манчестер Юнайтед, але офіційної пропозиції поки не було. Агент де Лігта Рафаела Пімента веде переговори з англійським клубом та намагається знайти найкращий варіант для свого клієнта.

🚨🔴 Exclusive Detail: FC Bayern have now set a price for Matthijs de Ligt and are demanding at least 50 million euros plus bonus payments!



▫️No official offer from ManUtd yet! #MUFC



▫️Top agent Rafaela Pimenta in direct touch with ManUtd to find an agreement and a top… pic.twitter.com/tq8oXUeRpJ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 1, 2024

Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року.

У минулому сезоні де Лігт відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.