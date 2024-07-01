Баварія виставила цінник на свого основного захисника
Мюнхенська Баварія хоче отримати за свого центрального захисника Маттейса де Лігта щонайменше 50 млн євро.
Про це повідомив журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, до футболіста є інтерес з боку Манчестер Юнайтед, але офіційної пропозиції поки не було. Агент де Лігта Рафаела Пімента веде переговори з англійським клубом та намагається знайти найкращий варіант для свого клієнта.
Зазначимо, що чинний контракт Маттейса з Баварією розрахований до літа 2027 року.
У минулому сезоні де Лігт відіграв 22 матчі у Бундесліги та забив 2 м'ячі.