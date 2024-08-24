Манчестер Сіті підпише 19-річного гравця Вест Гема
Дівін Мубама
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19-річний нападник Вест Гема Дівін Мубама стане гравцем Манчестер Сіті.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що талановитий форвард обійдеться "містянам" в 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.
Футболіст дебютував за основну команду в сезоні-2022/23, а минулого розіграшу він зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 4 результативними ударами. Transfermarkt оцінює Мубаму в 1 мільйон євро.
Нагадаємо, напередодні півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган повернувся у Манчестер Сіті на правах вільного агента.