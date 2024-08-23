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Повернення блудного сина: Гюндоган став гравцем Манчестер Сіті

Андрій Яросименко — 23 серпня, 13:17
Повернення блудного сина: Гюндоган став гравцем Манчестер Сіті
Ілкай Гюндоган
Getty images

Півзахисник каталонської Барселони Ілкай Гюндоган став гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гюндоган перейшов у команду на правах вільного агента, адже нещодавно він покинув "блаугранас". З'являлась інформація, що він сам ініціював свій відхід, бо зрозумів, що у зв’язку з підписанням Дані Ольмо на нього не розраховують як на основного гравця.

Нагадаємо, Жузеп Гвардіола вже схвалив повернення Ілкая. Наразі термін угоди невідомий, але, як раніше повідомляли AS, очікується, що він не буде довгостроковим, зважаючи на вік 34-річного гравця.

Зазначимо, що німець вже виступав за Манчестер Сіті з 2016 по 2023 рік. За свій перший період у команді Гюндоган провів 304 матчі, в яких відзначився 60 голами та 38 асистами. З "містянами" німецький півзахисник став 5-разовим чемпіоном Англії, виграв 4 Кубки ліги, 2 Кубки Англії, 1 Суперкубок і Лігу чемпіонів.

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