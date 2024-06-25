Евертон Миколенка підписав нападника Марселя — Романо

Англійський Евертон, за який виступає Віталій Миколенко, підсилився сенегальським нападником французького Марселя Іліманом Ндіає.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що трансфер футболіста обійшовся керівництву "ірисок" у 18,5 мільйонів євро плюс додаткові 1,5 мільйони. Контракт підписаний терміном на 5 років. Сам футболіст, попри інтерес з боку інших клубів Англійської Прем'єр-ліги, хотів перейти в Евертон.

🚨🔵 Iliman Ndiaye to Everton, here we go! Deal in place for €18.5m plus €1.5m add-ons.



Olympique Marseille accepted terms and contracts are set to be signed.



Ndiaye has agreed on five year deal at #EFC, despite other PL clubs interest he only wanted Everton. pic.twitter.com/06ZP5VZmOI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2024

У сезоні-2023/24 24-річний сенегалець зіграв 46 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, напередодні клуб Миколенка завершив угоду про підписання футболіста Астон Вілли Тіма Іроегбунама.

Раніше стало відомо, що власник Роми планує купити Евертон. Минулого року новим власником клубу мала стати американська інвестиційна компанія 777 Partners, яка володіє Дженоа, Гертою та ще кількома клубами, але АПЛ не дозволила завершити процес продажу.