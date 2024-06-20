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Евертон Миколенка завершив угоду про підписання футболіста Астон Вілли

Микола Дендак — 20 червня, 13:08
Евертон Миколенка завершив угоду про підписання футболіста Астон Вілли

Англійський Евертон, за який виступає українець Віталій Миколенко, підписав угоду з футболістом Астон Вілли Тімом Іроегбунамом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що півзахисник обійшовся керівництву "ірисок" у суму близько 9 мільйонів фунтів стерлінгів.

У сезоні-2023/24 20-річний англієць зіграв 18 матчів за свій клуб та провів на полі загалом 527 хвилин (29,28 хвилини у середньому).

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що власник Роми планує купити Евертон. Минулого року новим власником клубу мала стати американська інвестиційна компанія 777 Partners, яка володіє Дженоа, Гертою та іншими клубами, але АПЛ не дозволила завершити процес продажу.

Астон Вілла Евертон Віталій Миколенко

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