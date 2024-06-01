Викуп Евертона американськими інвесторами скасували

Американська інвестиційна компанія 777 Partners не буде викупати контрольний пакет акцій Евертона, за який виступає український захисник Віталій Миколенко.

Про це повідомляється на офіційному сайті "ірисок".

"Рада директорів клубу визнає значний рівень фінансової підтримки, яку 777 Partners надавали Евертону протягом останніх місяців, і хотіла б скористатися можливістю, щоб подякувати їм за це. Клуб продовжить працювати у звичайному режимі, поки він співпрацює з Blue Heaven Holdings, щоб оцінити всі варіанти майбутнього власника", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, попри зняття очок за порушення правил фінансового фейр-плей, Евертон завершив сезон на 15 сходинці.

Напередодні Віталій Миколенко отримав привітання від "ірисок" українською мовою.