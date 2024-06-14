Зміни в клубі Миколенка: власник Роми планує купити Евертон

Власник італійської Роми Фрідкін Груп планує купити Евертон з Англійської Прем'єр-ліги, ща який виступає українець Віталій Миколенко.

Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, голова компанії та генеральний директор Ден Фрідкін прийме рішення про покупку 94% відсотків акцій "ірисок" у наступні 24 години.

Нагадаємо, минулого року новим власником Евертона мала стати американська інвестиційна компанія 777 Partners, яка володіє Дженоа, Гертою та іншими клубами, але АПЛ не дозволила завершити процес продажу.

Раніше повідомлялося, що консорціум міжнародних інвесторів зробив пропозицію щодо купівлі Евертона в розмірі 400 мільйонів євро.