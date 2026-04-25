Миколенко – у старті Евертона на матч з Вест Гемом

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі на матч проти Вест Гема в межах 34 туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

У поточному сезоні Віталій зіграв за Евертон 29 матчі у всіх турнірах, відзначившись результативною дією у поєдинку проти Фулгема.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta Sport.

Раніше повідомлялося, що Евертон планує подовжити контракт з українським захисником Віталієм Миколенком.