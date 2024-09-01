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Колишній лідер Шахтаря близький до переходу в Олімпіакос

Микола Дендак — 1 вересня, 23:04
Колишній лідер Шахтаря близький до переходу в Олімпіакос
Вілліан
Getty Images

Колишній вінгер донецького Шахтаря Вілліан невдовзі може перейти в грецький Олімпіакос.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що найближчим часом він приїде до Афін, щоб обговорити з клубом умови переходу. У сезоні-2023/24 бразилець виступав у Фулгемі, зіграв 37 поєдинків, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

За інформацією інсайдера, після вдалого сезону в англійському клубі 36-річний гравець має декілька пропозицій щодо продовження кар'єри.

За "гірників" Вілліан грав із 2007 по 2013 рік, за українську команду він провів 221 матч, забив 37 голів та віддав 63 гольові передачі.

Нагадаємо, вінгер покинув Фулгем цього літа, сторони не продовжили контракт.

Вілліан Олімпіакос Шахтар Фабріціо Романо

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