Колишній лідер Шахтаря близький до переходу в Олімпіакос

Колишній вінгер донецького Шахтаря Вілліан невдовзі може перейти в грецький Олімпіакос.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що найближчим часом він приїде до Афін, щоб обговорити з клубом умови переходу. У сезоні-2023/24 бразилець виступав у Фулгемі, зіграв 37 поєдинків, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

За інформацією інсайдера, після вдалого сезону в англійському клубі 36-річний гравець має декілька пропозицій щодо продовження кар'єри.

🚨🔴⚪️ EXCL: Willian travels to Athens tonight in order to visit Olympiacos and discuss potential free move.



Willian, assessing options as free agent with several possibilities on the table after good season at Fulham. pic.twitter.com/qjWW4G42Ia — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024

За "гірників" Вілліан грав із 2007 по 2013 рік, за українську команду він провів 221 матч, забив 37 голів та віддав 63 гольові передачі.

Нагадаємо, вінгер покинув Фулгем цього літа, сторони не продовжили контракт.