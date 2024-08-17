Ексвінгер Шахтаря покинув клуб АПЛ

Колишній вінгер донецького Шахтаря Вілліан покинув лондонський Фулгем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець приєднався до складу "дачників" у вересні 2022 року, всього за команду він провів 67 матчів, у яких забив 10 голів та оформив 7 асистів. До цього він також виступав за Челсі, Арсенал та бразильський Корінтіанс.

За "гірників" Вілліан грав із 2007 по 2013 рік, за українську команду він провів 221 матч, забив 37 голів та віддав 63 гольові передачі.

Thank you, @willianborges88.



You're always welcome back at the Cottage. 🤍 pic.twitter.com/Pe8bvrGvmE — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 16, 2024

Нагадаємо, напередодні Фулгем поступився Манчестер Юнайтед у межах першого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Сьогодні, 17 серпня, відбудеться шість матчів чемпіонату Англії, де зіграють команди Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Іллі Забарного.