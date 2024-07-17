Саудівський клуб відмовився від Едерсона на користь іншого бразильського голкіпера

Саудівський Аль-Наср підпише бразильського голкіпера Бенто з Атлетику Паранаенсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони домовились про трансфер у 18 млн євро.

🚨🟡🔵 Bento to Al Nassr, here we go! Agreement in place between clubs with Athl. Paranaense for fee around €18m.



Bento will undergo medical and then sign long term deal at the club.



He was on Al Ittihad shortlist under former president but now set to sign for Al Nassr. pic.twitter.com/2ZN2EoFwB8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

Раніше Романо повідомив, що Аль-Наср не зміг домовитися із Манчестер Сіті про трансфер Едерсона. Саудити зробили пропозицію у 30 млн євро, а "містяни" хочуть отримати 60 млн.

🚨🟡🔵 Negotiations between Al Nassr and Man City for Ederson, currently off after €30m proposal rejected and €60m request.



Athletico Paranaense and Brazil GK Bento, one of the main names now on shortlist for Al Nassr. Talks underway. pic.twitter.com/KjJ7oEh75T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

Едерсон виступає за Сіті з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср цікавиться голкіпером збірної України Андрієм Луніним.