Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Саудівський клуб відмовився від Едерсона на користь іншого бразильського голкіпера

Владислав Уткін — 17 липня, 09:25
Саудівський клуб відмовився від Едерсона на користь іншого бразильського голкіпера

Саудівський Аль-Наср підпише бразильського голкіпера Бенто з Атлетику Паранаенсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони домовились про трансфер у 18 млн євро.

Раніше Романо повідомив, що Аль-Наср не зміг домовитися із Манчестер Сіті про трансфер Едерсона. Саудити зробили пропозицію у 30 млн євро, а "містяни" хочуть отримати 60 млн.

Едерсон виступає за Сіті з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср цікавиться голкіпером збірної України Андрієм Луніним.

Едерсон Аль-Наср

Аль-Наср

Едерсон погодився перейти в клуб Саудівської Аравії
Едерсон може перейти у клуб із Саудівської Аравії
Аль-Наср хоче підписати нову угоду з Роналду
Ювентус близький до продажу Щенсного та підписання найкращого воротаря Серії А
Аль-Наср Роналду запропонував ван Дейку шалений контракт

Останні новини