Саудівський клуб відмовився від Едерсона на користь іншого бразильського голкіпера
Саудівський Аль-Наср підпише бразильського голкіпера Бенто з Атлетику Паранаенсі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що сторони домовились про трансфер у 18 млн євро.
Раніше Романо повідомив, що Аль-Наср не зміг домовитися із Манчестер Сіті про трансфер Едерсона. Саудити зробили пропозицію у 30 млн євро, а "містяни" хочуть отримати 60 млн.
Едерсон виступає за Сіті з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.
Раніше повідомлялося, що Аль-Наср цікавиться голкіпером збірної України Андрієм Луніним.