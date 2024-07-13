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Лунін отримав несподіваний варіант продовження кар'єри

Олександр Булава — 13 липня, 07:58
Лунін отримав несподіваний варіант продовження кар'єри

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін може змінити клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

25-річний воротар погодився продовжити переговори з Суверенним фондом Саудівської Аравії щодо можливого трансферу в один із клубів країни. Імовірно йдеться про Аль-Наср або Аль-Іттіхад.

Дані клуби також цікавляться трансферами Аліссона з Ліверпуля та Едерсон з Манчестер Сіті.

Цікаво, що напередодні повідомлялося, що саме Лунін може замінити Бекера в Ліверпулі у разі його переходу в клубі із Саудівської Аравії.

У минулому сезоні Лунін відіграв у 31 матчі за Реал у всіх турнірах. У 12 поєдинках залишив ворота "сухими".

Раніше з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити Луніна в Реалі.

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Андрій Лунін

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