Лунін отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін може змінити клуб в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
25-річний воротар погодився продовжити переговори з Суверенним фондом Саудівської Аравії щодо можливого трансферу в один із клубів країни. Імовірно йдеться про Аль-Наср або Аль-Іттіхад.
Дані клуби також цікавляться трансферами Аліссона з Ліверпуля та Едерсон з Манчестер Сіті.
Цікаво, що напередодні повідомлялося, що саме Лунін може замінити Бекера в Ліверпулі у разі його переходу в клубі із Саудівської Аравії.
У минулому сезоні Лунін відіграв у 31 матчі за Реал у всіх турнірах. У 12 поєдинках залишив ворота "сухими".
Раніше з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити Луніна в Реалі.