Лунін отримав несподіваний варіант продовження кар'єри

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін може змінити клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

25-річний воротар погодився продовжити переговори з Суверенним фондом Саудівської Аравії щодо можливого трансферу в один із клубів країни. Імовірно йдеться про Аль-Наср або Аль-Іттіхад.

Дані клуби також цікавляться трансферами Аліссона з Ліверпуля та Едерсон з Манчестер Сіті.

🚨👌 Andriy #Lunin has given his ok to meet again with the PIF next week to better understand the terms of the proposal ready for him. 🧤🇺🇦



👀 As told, #AlNassr - in talks with Ederson and Allison too - and #AlIttihad are the 🇸🇦 clubs that are looking for a new goalkeeper. 🐓⚽ https://t.co/XfuDIkP8hw pic.twitter.com/10ASxFQx9Y — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 12, 2024

Цікаво, що напередодні повідомлялося, що саме Лунін може замінити Бекера в Ліверпулі у разі його переходу в клубі із Саудівської Аравії.

У минулому сезоні Лунін відіграв у 31 матчі за Реал у всіх турнірах. У 12 поєдинках залишив ворота "сухими".

Раніше з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити Луніна в Реалі.