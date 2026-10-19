Український легіонер відзначився голом за КСУ Крайова у чемпіонаті Румунії та отримав найвищу оцінку

Центральний український захисник Університатя Крайова Олександр Романчук відзначився голом у румунській Суперлізі під час переможного матчу 12-го туру з Фарулом.

Зустріч завершилася із рахунком 2:0.

Лік забитим м'ячам відкрив француз Сімон Елізор на 16-й хвилині. Натомість українець забив другий гол під завісу зустрічі. 26-річний оборонець завдав результативного удару під час розіграшу штрафного, який подавав Александру Чікелдеу.

Чемпіонат Румунії – Суперліга

12 тур, 18 жовтня

Університатя Крайова – Фарул Констанца – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Елізор, 2:0 – 87 Романчук

Статистичний портал Sofascore оцінив дії Романчука у цьому поєдинку в 8,6 бала. За даними ресурсу, українець був найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, що на початку серпня цього року Романчук забив перший гол у поточному сезоні.

Варто зазначити, що Олександр перейшов до румунського клубу з криворізького Кривбаса влітку 2025 року. З того часу провів у складі команди 66 матчів, у яких відзначився 8 забитими м'ячами та 2 асистами.

Також 26-річний захисник у цьому році дебютував за збірну України, вийшовши на поле під час товариського матчу проти Польщі (2:0). Окрім того, був у списку резервних гравців на стартові матчі Ліги націй.