Захисник збірної України вдруге поспіль забив у чемпіонаті Румунії

Захисник збірної України Олександр Романчук допоміг Університаті Крайова розгромити Шепші, який із 79-ї хвилини грав у меншості, у 13-му турі чемпіонату Румунії (5:0).

Вже на 2-й хвилині 26-річний центрбек відкрив рахунок у протистоянні та відіграв повний матч.

Для Романчука цей м'яч став вже 3-м у 20-ти іграх в усіх турнірах поточного сезону-2026/27 за румунську команду. Також в його активі 2 асисти. Раніше він забивав у 12-му турі у ворота Фарула.

Чемпіонат Румунії – Суперліга

13 тур, 26 жовтня

Шепші – Університатя Крайова 0:5 (0:2)

Голи: 0:2 – 2 Романчук, 0:2 – 34 Аль-Хамлаві, 0:3 – 49 Аль-Хамлаві, 0:4 – 72 Елізор, 0:5 – 80 Елізор

Вилучення: 79 Карамоко (Шепші)

Завдяки цій перемозі Університатя Крайова набрала вже 29 балів та йде на другому місці. У турнірній таблиці клуб українця поступається лише бухарестському Динамо (30 очок).

Вже 29 жовтня команда Романчука зіграє проти Волунтарі у Кубку Румунії (о 19:00 за київським часом).

Додамо, що український центрбек виступає за клуб із Румунії літа 2025-го. Відтоді провів за Університатю 68 ігор (9 голів і 4 результативні передачі).