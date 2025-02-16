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Яремчук відзначився асистом у матчі чемпіонату Греції: яку оцінку отримав

Олексій Мурзак — 16 лютого 2025, 19:33
Яремчук відзначився асистом у матчі чемпіонату Греції: яку оцінку отримав
Роман Яремчук
IMAGO

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився асистом в матчі чемпіонату Греції проти Пансерраїкоса.

Форвард з'явився на полі замість Ель-Каабі на 64-й хвилині зустрічі. На 75-й Роман віддав результативну передачу на Мартінша, який встановив остаточний рахунок – 4:0. Також Яремчук заробив жовту картку.

Портал SofaScore оцінив гру нашого футболіста у 7,4 бали. Серед гравців Олімпіакоса, які вийшли на заміну – це найвища оцінка.

Раніше спортивний директор Венеції пояснив, чому не відбувся трансфер Романа Яремчука з Олімпіакоса.

Олімпіакос Роман Яремчук

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