Дружина Яремчука жартома образилась на чоловіка через фото із голлівудською зіркою

Несподівана зіркова історія сталася у родині українського форварда Романа Яремчука.

Дружина футболіста Христина опублікувала в Instagram фото, на якому футболіст позує разом із голлівудським актором Марком Волбергом. Проте на знімку відсутня вона сама.

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Кохана гравця Олімпіакоса з гумором відреагувала на ситуацію із гумором.

"Сфоткала чоловіка з голлівудською зіркою. А він мене – ні. Просто хочу, щоб весь світ знав про мій біль", – написала Христина під фото.

Нагадаємо, минулого сезону на рахунку Яремчука 4 голи і 2 асисти в 23 матчах чемпіонату Греції.

За підсумками кампанії-2024/25 Олімпіакос оформив золотий дубль у цьому сезоні, раніше клуб став чемпіоном Греції.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар не бачить українського нападника ключовим гравцем на наступний сезон.