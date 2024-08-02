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Яремчук відзначився асистом у першому матчі за Олімпіакос

Олександр Булава — 2 серпня, 21:28
Яремчук відзначився асистом у першому матчі за Олімпіакос

Грецький Олімпіакос обіграв клуб третього італійського дивізіону Тернану в товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0. Для українського нападника Романа Яремчука це був дебютний матч за грецький клуб, в якому українець віддав результативну передачу.

Товариський матч
2 серпня

Тернана (Італія) — Олімпіакос (Греція) 0:4 (0:0)

Напередодні Олімпіакос оголосив про трансфер Романа Яремчука. Контракт 28-річного футболіста із "червоно-білими" укладено до 2028 року. В минулому сезоні він грав на правах оренди за іспанську Валенсію, за яку у 29-х матчах відзначився чотирма голами.

Зазначимо, що минулого сезону Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину. Команду очолює досвідчений іспанський тренер Хосе Луїс Менділібар, який у сезоні-2022/23 виграв Лігу Європи із Севільєю.

Олімпіакос Роман Яремчук

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