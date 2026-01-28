Яремчук не зіграє за Олімпіакос у вирішальному матчі Ліги чемпіонів

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук пропустить матч 8-го туру основного раунду Ліги чемпіонів проти Аякса.

Про це повідомляє видання Ta Nea.

Українець вибув зі складу через біль у литковому м'язі. Його відсутність може позначитися на атакувальних можливостях "червоно-білих".

Наприкінці минулого тижня Яремчук отримав ігровий час у матчі чемпіонату Греції проти Волоса (1:0). Форвард вийшов на заміну на 64-й хвилині зустрічі, але результативними діями не відзначився.

Загалом у поточному сезоні Роман зіграв 16 матчів за "пірейців" у всіх турнірах. На рахунку нападника збірної України 4 забиті м'ячі та одна гольова передача.

У 8-му турі Ліги чемпіонів Олімпіакос зустрінеться з нідерландським Аяксом. Зустріч стане вирішальною для обох команд у боротьбі за вихід у плейоф. Після 7 зіграних матчів команда Яремчука посідає 24 місце з 8 очками в активі, Аякс на 32-му з 6 балами.

Раніше повідомлялося, що Яремчук разом з Олімпіакосом став володарем Суперкубка Греції.