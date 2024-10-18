Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ми не були настільки поганими: Григорчук – про відставку з Нефтчі

Олександр Булава — 18 жовтня, 15:30
Ми не були настільки поганими: Григорчук – про відставку з Нефтчі
Роман Григорчук
facebook.com/NeftciPFK

Український тренер Роман Григорчук підсумував свій період роботи в азербайджанському Нефтчі.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю "ТаТоТаке".

"Не вигравати протягом двох місяців – жахливий результат. Я неймовірно засмучений. Але не можна сказати, що ми були настільки поганими й не мали шансів.

Думаю, що тільки у 2-3 матчах ми не могли розраховувати на позитивний результат. Ще 2-3 гри були нічийними. Вважаю, що за вдалішого збігу обставин три-чотири гри з дев'яти були виграшними. І місце в турнірній таблиці могло бути іншим.

До того ж, ми ще були далекі від того стилю й рівня футболу, до якого прагнули...", – сказав Григорчук.

На чолі Нефтчі 59-річний тренер провів 9 матчів у чемпіонаті Азербайджану, у яких зазнав 4 поразок та 5 разів зіграв унічию. Після останньої гри з Кяпазом, у якій "нафтовики" поступилися з рахунком 4:3, сторони розірвали угоду за обопільною згодою.

Нагадаємо, в Україні Роман Григорчук працював із Чорноморцем та запорізьким Металургом. Найбільших висот він досяг на чолі одеського клубу – в сезоні-2013/14 виводив цю команду в плейоф Ліги Європи.

Нефтчі Роман Григорчук

Роман Григорчук

Це смішно говорити: Григорчук вперше прокоментував свою невдачу в Азербайджані
Український тренер покинув титулований клуб
Григорчук залишив Нефтчі – джерело
Григорчук визначився зі своїм майбутнім у Нефтчі
Григорчук: Вболівальники Нефтчі кричали на мою адресу погані слова – я на них не ображаюсь

Останні новини