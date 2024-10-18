Ми не були настільки поганими: Григорчук – про відставку з Нефтчі

Український тренер Роман Григорчук підсумував свій період роботи в азербайджанському Нефтчі.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю "ТаТоТаке".

"Не вигравати протягом двох місяців – жахливий результат. Я неймовірно засмучений. Але не можна сказати, що ми були настільки поганими й не мали шансів.

Думаю, що тільки у 2-3 матчах ми не могли розраховувати на позитивний результат. Ще 2-3 гри були нічийними. Вважаю, що за вдалішого збігу обставин три-чотири гри з дев'яти були виграшними. І місце в турнірній таблиці могло бути іншим.

До того ж, ми ще були далекі від того стилю й рівня футболу, до якого прагнули...", – сказав Григорчук.