Ми не були настільки поганими: Григорчук – про відставку з Нефтчі
Український тренер Роман Григорчук підсумував свій період роботи в азербайджанському Нефтчі.
Про це фахівець розповів в інтерв'ю "ТаТоТаке".
"Не вигравати протягом двох місяців – жахливий результат. Я неймовірно засмучений. Але не можна сказати, що ми були настільки поганими й не мали шансів.
Думаю, що тільки у 2-3 матчах ми не могли розраховувати на позитивний результат. Ще 2-3 гри були нічийними. Вважаю, що за вдалішого збігу обставин три-чотири гри з дев'яти були виграшними. І місце в турнірній таблиці могло бути іншим.
До того ж, ми ще були далекі від того стилю й рівня футболу, до якого прагнули...", – сказав Григорчук.
На чолі Нефтчі 59-річний тренер провів 9 матчів у чемпіонаті Азербайджану, у яких зазнав 4 поразок та 5 разів зіграв унічию. Після останньої гри з Кяпазом, у якій "нафтовики" поступилися з рахунком 4:3, сторони розірвали угоду за обопільною згодою.
Нагадаємо, в Україні Роман Григорчук працював із Чорноморцем та запорізьким Металургом. Найбільших висот він досяг на чолі одеського клубу – в сезоні-2013/14 виводив цю команду в плейоф Ліги Європи.