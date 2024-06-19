Верес повернув ще одного досвідченого гравця
Центральний захисник Роман Гончаренко повернувся у Верес.
Про це повідомив офіційний сайт рівненського клубу.
Попереднім клубом 30-річного центрбека був Колос. У складі команди з Ковалівки Гончаренко провів два сезони, протягом яких відіграв 23 матчі.
Окрім того, Роман раніше виступав за Верес. Він захищав червоно-чорні кольори у чемпіонському сезоні Першої ліги-2020/21, а також у першій кампанії після повернення в УПЛ.
Нагадаємо, раніше до Вереса повернувся ще один колишній гравець, який був причетний до найбільших успіхів команди.