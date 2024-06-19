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Верес повернув ще одного досвідченого гравця

Игорь Чернявский — 19 червня, 22:22
Верес повернув ще одного досвідченого гравця

Центральний захисник Роман Гончаренко повернувся у Верес.

Про це повідомив офіційний сайт рівненського клубу.

Попереднім клубом 30-річного центрбека був Колос. У складі команди з Ковалівки Гончаренко провів два сезони, протягом яких відіграв 23 матчі.

Окрім того, Роман раніше виступав за Верес. Він захищав червоно-чорні кольори у чемпіонському сезоні Першої ліги-2020/21, а також у першій кампанії після повернення в УПЛ.

Нагадаємо, раніше до Вереса повернувся ще один колишній гравець, який був причетний до найбільших успіхів команди.

Верес Чемпіонат України, УПЛ

Верес

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