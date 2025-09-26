Як бонус подарували квартиру в Полтаві, – Безус розповів про зарплати у Ворсклі

Український півзахисник Роман Безус пригадав свій період в полтавській Ворсклі та розповів, яку зарплату він отримував. За його словами, в один з моментів вона доходила до 30 тисяч доларів.

Цитує футболіста Sport.ua,

"У Кременчуці були хороші преміальні. На місяць, напевно, могли вийти близько 1 000 доларів при курсі 1 до 8. А в Полтаві у мене була перша чиста ставка близько тисячі. Але за часів Миколи Павлова я й не згадаю, скільки разів за 4 роки перепідписував контракт. І щоразу сума збільшувалася, враховуючи мою роль у команді.

А коли пішли чутки, що мене хочуть купити, то мені зробили умови, чи не найкращі в історії клубу, на рівні лідерів колективу. Тоді мені як бонус і квартиру в Полтаві подарували. Але що дуже важливо і приємно, що Микола Павлов сам бачив, коли потрібно поліпшити умови тому чи іншому футболісту.

Мені не доводилося ходити та просити про підвищення окладу. Тренер з нас вимагав, і ми намагалися виправдовувати цю довіру. Мені добавляли поступово, залежно від результатів команди. Наприкінці моєї полтавської кар'єри доходило до 30 тисяч доларів", – сказав Безус.

Нагадаємо, напередодні Роман Безус став гравцем кіпрського Анортосіса. Попереднім клубом українця була кіпрська Омонія, яку він залишив у травні на правах вільного агента.

До Омонії футболіст приєднався влітку 2022 року, перейшовши з бельгійського Гента на правах вільного агента.