Ексфутболіст Динамо залишив Омонію

Колишній півзахисник Динамо, Ворскли та збірної України Роман Безус оголосив про свій відхід з Омонії на правах вільного агента.

Про це виконавець повідомив у своїх соцмережах.

"Я мав достатньо часу, щоб підготуватись до цього моменту, але виявилось, що я не готовий. Дякую вам за вашу любов та підтримку. Дякую за нових друзів та чудові знайомства, за чудові та не дуже моменти. Дякую Омонії за неймовірну главу мого життя. З повагою, Роман Безус", – написав хавбек.

До Омонії футболіст приєднався влітку 2022 року, перейшовши з бельгійського Гента на правах вільного агента.

За цей час Безус зіграв 90 матчів у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав 16 результативних передач. За підсумками сезону-2023/24 півзахисник потрапив до символічної збірної кампанії.

Раніше повідомлялось, що український тренер веде переговори з ізраїльським клубом.