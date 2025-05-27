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Ексфутболіст Динамо залишив Омонію

Володимир Максименко — 27 травня 2025, 14:11
Ексфутболіст Динамо залишив Омонію
Роман Безус
instagram.com/romabezus

Колишній півзахисник Динамо, Ворскли та збірної України Роман Безус оголосив про свій відхід з Омонії на правах вільного агента.

Про це виконавець повідомив у своїх соцмережах.

"Я мав достатньо часу, щоб підготуватись до цього моменту, але виявилось, що я не готовий. Дякую вам за вашу любов та підтримку. 

Дякую за нових друзів та чудові знайомства, за чудові та не дуже моменти. Дякую Омонії за неймовірну главу мого життя. З повагою, Роман Безус", – написав хавбек.

До Омонії футболіст приєднався влітку 2022 року, перейшовши з бельгійського Гента на правах вільного агента.

За цей час Безус зіграв 90 матчів у всіх турнірах, в яких забив 19 м'ячів та віддав 16 результативних передач. За підсумками сезону-2023/24 півзахисник потрапив до символічної збірної кампанії.

Раніше повідомлялось, що український тренер веде переговори з ізраїльським клубом.

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