Став відомий головний претендент на посаду головного тренера Роми
Новим головним тренером Роми, за яку виступає український нападник Артем Довбик, найімовірніше, стане колишній наставник Торіно Іван Юрич.
Про це повідомив авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X.
За його інформацією, Юрич, на відміну від інших потенційних кандидатів, дав свою згоду на роботу в Ромі.
Агент 49-річного хорватського фахівця вже побував на тренувальній базі клубу в Тригорії.
Найімовірніше, контракт Юрича буде розрахований до літа 2025 року. В угоді буде прописана опція автоматичного продовження ще на рік у разі виходу Роми в Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, Даніеле Де Россі, головний тренер італійської Роми, був звільнений з посади наставника команди.
У складі римського клубу Де Россі завойовував Кубок Італії (2007, 2008), а також ставав володарем Суперкубка Італії (2007).
Наразі "вовки" посідають 16 місце у турнірній таблиці італійської Серії А, маючи в активі 3 очка після 3 нічиїх та поразки.