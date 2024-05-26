Де Россі продовжить контракт з Ромою

Наставник італійської Роми Даніеле Де Россі отримає новий контракт.

Про це повідомляє Football Italia.

Нова угода буде розрахована до літа 2028 року. Фінансові деталі наразі невідомі.

Нагадаємо, Де Россі замінив Жозе Моурінью на тренерському містку Роми на початку цього року. Під його керівництвом римляни змогли значно покращити турнірне положення в Серії А, а також пробились до півфіналу Ліги Європи, де поступились Баєру.

Наразі команда перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці з 63 очками в активі. Наступний матч відбудеться 26 травня проти Емполі (початок о 21:45).