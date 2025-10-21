Довбик повинен вийти у старті Роми на матч Ліги Європи проти Вікторії Пльзень – ЗМІ

Український форвард Роми Артем Довбик повинен вийти у стартовому складі на матч 3 туру основного етапу Ліги Європи проти Вікторії Пльзень, який відбудеться 23 жовтня.

Про це повідомляє Voce Giallorossa.

За інформацією видання, Довбик, незважаючи на всю критику, яка останнім часом на нього обрушилася, залишається пріоритетним вибором для наставника команди Джан П'єро Гасперіні.

Водночас сам головний тренер "вовків" незадоволений грою Евана Фергюсона, який за вісім матчів в Італії так і не зміг забити бодай один гол.

У поточному сезоні Довбик провів за Рому 7 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем і однією результативною передачею.

Напередодні Артем розповів. що влітку був близьким до переходу в Мілан.