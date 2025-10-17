Все вирішилось за декілька годин до закриття вікна: Довбик – про свій можливий трансфер в Мілан

Український форвард Роми Артем Довбик влітку міг перейти в Мілан.

Про це нападник розповів у коментарі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

"Мілан був найближчим до мого трансферу цим літом. Все вирішилось за декілька годин до закриття трансферного вікна.



Було багато розмов з керівництвом Роми. Вони мені пояснили свою позицію, я її прийняв. Вирішили, що рухаємося далі. У нас зараз хороші результати, тож думаємо тільки про цей сезон і забули про те, що було влітку", – сказав Артем.