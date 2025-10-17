Українська правда
Все вирішилось за декілька годин до закриття вікна: Довбик – про свій можливий трансфер в Мілан

Олексій Мурзак — 17 жовтня 2025, 22:28
Артем Довбик
Getty Images

Український форвард Роми Артем Довбик влітку міг перейти в Мілан.

Про це нападник розповів у коментарі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

"Мілан був найближчим до мого трансферу цим літом. Все вирішилось за декілька годин до закриття трансферного вікна.

Було багато розмов з керівництвом Роми. Вони мені пояснили свою позицію, я її прийняв. Вирішили, що рухаємося далі. У нас зараз хороші результати, тож думаємо тільки про цей сезон і забули про те, що було влітку", – сказав Артем.

У поточному сезоні Довбик провів за Рому 7 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем і однією результативною передачею.

Напередодні стало відомо, що український гравець зацікавив відразу 3 клуби Англійської Прем'єр-ліги.

