Рома розпочала переговори щодо продовження контракту з основним голкіпером

Рома розпочала переговори про продовження контракту зі своїм основним голкіпером Міле Свіларом.

Про це повідомляє RomaPress.

Нова угода включає істотне коригування зарплати голкіпера, адже наразі у Свілара вона є однією із найнижчих в команді. Серб заробляє близько 1 млн євро чистими, тож клуб має намір поступово збільшити оклад до 3,5-3,6 млн.

Угода також включатиме персональні бонуси та бонуси, прив'язані до результатів клубу. Це допоможе переконати голкіпера залишитися у команді.

Голкіпер Роми, за яку виступає український форвард Артем Довбик, зараз входить до числа найкращих у Серії А та привернув увагу англійських Вест Гема та Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що нападник Роми Артем Довбик ризикує втратити місце в стартовому складі команди.