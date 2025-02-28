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Рома розпочала переговори щодо продовження контракту з основним голкіпером

Олексій Мурзак — 28 лютого 2025, 13:55
Рома розпочала переговори щодо продовження контракту з основним голкіпером
Міле Свілар
Getty Images

Рома розпочала переговори про продовження контракту зі своїм основним голкіпером Міле Свіларом.

Про це повідомляє RomaPress.

Нова угода включає істотне коригування зарплати голкіпера, адже наразі у Свілара вона є однією із найнижчих в команді. Серб заробляє близько 1 млн євро чистими, тож клуб має намір поступово збільшити оклад до 3,5-3,6 млн.

Угода також включатиме персональні бонуси та бонуси, прив'язані до результатів клубу. Це допоможе переконати голкіпера залишитися у команді.

Голкіпер Роми, за яку виступає український форвард Артем Довбик, зараз входить до числа найкращих у Серії А та привернув увагу англійських Вест Гема та Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що нападник Роми Артем Довбик ризикує втратити місце в стартовому складі команди.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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