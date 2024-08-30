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Рома Довбика підсилиться захисником Ювентуса

Володимир Кук — 30 серпня, 10:00
Рома Довбика підсилиться захисником Ювентуса
Тіагу Джало
ФК Ювентус

Центральний захисник Ювентуса Тіагу Джало перейде в Рому на правах оренди.

Про це повідомляє Джанлуко Ді Марціо.

За інформацією джерела, це буде річна оренда з правом викупу за 10 мільйонів євро.

Джало є вихованцем академії лісабонського Спортинга. В 2019-му перейшов до Лілля, за який відіграв 102 матчі.

У сезоні-2023/24 зіграв 1 матч за Ювентус, проте результативними діями не відзначився. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно воротар Роми Руї Патрісіу покинув клуб та перейшов в Аталанту.

Рома Ювентус Тіагу Джало

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