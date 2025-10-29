Рома з Довбиком проти Парми, Дженоа Малиновського зіграє із Кремонезе у 9-му турі Серії А

У середу, 29 жовтня, відбудеться низка матчів у межах 9-го туру чемпіонату Італії.

У перший часовий слот відбудеться три матчі, зокрема Рома з Артемом Довбиком протистоятиме Пармі, а Ювентус проведе перший матч без Ігора Тудора – суперником буде Удінезе.

Ввечері буде зіграно ще три поєдинки – Дженоа із Русланом Малиновським зустрінеться із Кремонезе о 21:45.

Обидві гри за участю українських футболістів в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Розклад матчів 9-го туру Серії А на 29 жовтня

19:30 Комо – Верона

19:30 Рома – Парма

19:30 Ювентус – Удінезе

21:45 Болонья – Торіно

21:45 Дженоа – Кремонезе

21:45 Інтер – Фіорентина

Нагадаємо, 9-й тур чемпіонату Італії відкрився вчора мінімальною перемогою Наполі над Лечче, а Мілан в гостях не зміг переграти Аталанту.