Рома з Довбиком проти Парми, Дженоа Малиновського зіграє із Кремонезе у 9-му турі Серії А

Володимир Максименко — 29 жовтня 2025, 09:31
Руслан Малиновський
У середу, 29 жовтня, відбудеться низка матчів у межах 9-го туру чемпіонату Італії.

У перший часовий слот відбудеться три матчі, зокрема Рома з Артемом Довбиком протистоятиме Пармі, а Ювентус проведе перший матч без Ігора Тудора – суперником буде Удінезе.

Ввечері буде зіграно ще три поєдинки – Дженоа із Русланом Малиновським зустрінеться із Кремонезе о 21:45.

Обидві гри за участю українських футболістів в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Розклад матчів 9-го туру Серії А на 29 жовтня

  • 19:30 Комо – Верона
  • 19:30 Рома – Парма
  • 19:30 Ювентус – Удінезе
  • 21:45 Болонья – Торіно
  • 21:45 Дженоа – Кремонезе
  • 21:45 Інтер – Фіорентина
Нагадаємо, 9-й тур чемпіонату Італії відкрився вчора мінімальною перемогою Наполі над Лечче, а Мілан в гостях не зміг переграти Аталанту.

