Наполі здолав Лечче у 9 турі Серії А

У вівторок, 28 жовтня, відбулися перші матчі в межах 9 туру Серії А сезону-2025/26.

У першій зустрічі ігрового дня Наполі на виїзді мінімально обіграв Лечче. Єдиний гол у грі в активі камерунця Франк Ангісса.

Сьогодні відбудеться центральний матч туру, в якому Аталанта прийме Мілан.

Чемпіонат Італії – Серія А

9 тур, 28 жовтня

Лечче – Наполі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 69 Ангісса

21:45 Аталанта – Мілан

Нагадаємо, напередодні Рома з Довбиком здолала Сассуоло, а Лаціо переграв Ювентус.