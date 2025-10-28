Наполі здолав Лечче у 9 турі Серії А
У вівторок, 28 жовтня, відбулися перші матчі в межах 9 туру Серії А сезону-2025/26.
У першій зустрічі ігрового дня Наполі на виїзді мінімально обіграв Лечче. Єдиний гол у грі в активі камерунця Франк Ангісса.
Сьогодні відбудеться центральний матч туру, в якому Аталанта прийме Мілан.
Чемпіонат Італії – Серія А
9 тур, 28 жовтня
Лечче – Наполі 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 69 Ангісса
21:45 Аталанта – Мілан
Нагадаємо, напередодні Рома з Довбиком здолала Сассуоло, а Лаціо переграв Ювентус.