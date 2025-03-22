Гуммельс влітку покине Рому

Німецький захисник Роми Матс Гуммельс, який у вересні приєднався до римського клубу, покине клуб влітку.

Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Керівництво "вовків" має намір омолодити склад команди, тому не пропонуватиме продовження контракту 36-річному гравцю.

Контракт німця з Ромою розрахований до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні Гуммельс зіграв 17 матчів, записавши в актив 1 гол.

Наразі команда Клаудіо Раньєрі посідає 7 місце в турнірній таблиці Серії А з 49 очками в активі. Свій наступний поєдинок команда зіграє 29 березня проти Лечче.

Напередодні повідомлялося, що форвард Роми Пауло Дибала у поточному сезоні більше не зіграє через травму.