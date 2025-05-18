Капітан Роми вибув з гри на 4 місяці

Півзахисник і капітан Роми Лоренцо Пеллегріні успішно переніс операцію на сухожиллі прямого м’язу стегна.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Найближчими днями хавбек розпочне відновлення на базі Роми в Трігорії. Очікується, що воно триватиме 4 місяці. Це означає, що Пеллегріні пропустить не лише всю передсезонну підготовку Роми, а й початок наступної кампанії.

У поточному сезоні на рахунку 28-річного хавбека 3 голи та 3 асисти в 34 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що Пеллегріні влітку може покинути клуб через труднощі у переговорах щодо нового контракту.

Нинішня угода діє до літа 2026 року, трансферна вартість Пеллегріні оцінюється у 14 мільйонів євро.