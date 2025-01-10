Рома може підписати півзахисника Інтера

Півзахисник Інтера та збірної Італії Давіде Фраттезі під час січневого вікна може стати одноклубником Артема Довбика по Ромі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сам футболіст незадоволений кількістю ігрової практики, яку отримує в команді Сімоне Індзагі, і розглядає варіант зміни клубу в січні. Окрім Роми, на Фраттезі також претендують Ювентус та Наполі.

Для останніх двох Інтера встановив ціну на гравці у розмірі 70 мільйонів євро. Чемпіони Італії не хотіли би продавати хавбека прямому конкуренту по боротьбі за Скудетто. Рому керівництво Інтера конкурентом не вважає, тому для столичного клубу півзахисник буде доступний за 45 мільйонів.

Римляни хочуть включити в угоду одного зі своїх півзахисників – Лоренцо Пеллегріні чи Браяна Крістанте. Інтер такий варіант влаштує тільки якщо мова буде йти про оренду до кінця сезону.

Зазначимо, що у 2014 – 2017 роках Фраттезі займався в академії Роми. У поточному сезоні на рахунку хавбека 3 голи та 1 асист у 22 матчах в усіх турнірах.