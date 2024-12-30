Капітан Роми може перейти в Інтер

Капітан Роми Лоренцо Пеллегріні може покинути клуб влітку 2025 року.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Хавбек проводить невдалий сезон, він втратив місце в основі Роми після того, як команду очолив Клаудіо Раньєрі. Пеллегріні хоче покинути "Вовків", проте в січні його трансфер навряд чи відбудеться.

Найімовірніше, 28-річний гравець збірної Італії змінить клуб влітку 2025 року. Головним претендентом на півзахисника називається Інтер, можливий навіть варіант обміну на Давіде Фраттезі.

Раніше повідомлялося про те, що капітан Роми може перейти в Наполі.

Контракт Пеллегріні з Ромою діє до літа 2026 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 22 мільйони євро. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 2 асисти в 18 матчах в усіх турнірах.