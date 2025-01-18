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Відзначився голом: Довбик дізнався свою оцінку за переможний матч проти Дженоа

Олексій Мурзак — 18 січня 2025, 00:36
Відзначився голом: Довбик дізнався свою оцінку за переможний матч проти Дженоа
AS Roma

Український нападник Роми Артем Довбик отримав пристойний бал за зіграний матч в межах 21 туру проти Дженоа, в якому він відзначився голом.

Портал SofaScore поставив українцю оцінку 7,2.

Водночас найкращим гравцем матчу за версією статистичного порталу став Стефан Ель-Шаараві, який отримав 7,9 балів.

Рома після перемоги набрала 27 очок та піднялася на 9-ту сходинку турнірної таблиці першості. Довбик зіграв за Рому 19-й матч на клубному рівні. В активі форварда тепер 11 голів та 3 асисти.

Дженоа Ель-Шаараві Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Рома

Довбик допоміг Ромі переграти Дженоа в стартовому матчі 21 туру Серії А
Довбик відзначився голом за Рому в матчі 21 туру Серії А проти Дженоа
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