Відзначився голом: Довбик дізнався свою оцінку за переможний матч проти Дженоа

Український нападник Роми Артем Довбик отримав пристойний бал за зіграний матч в межах 21 туру проти Дженоа, в якому він відзначився голом.

Портал SofaScore поставив українцю оцінку 7,2.

Водночас найкращим гравцем матчу за версією статистичного порталу став Стефан Ель-Шаараві, який отримав 7,9 балів.

Рома після перемоги набрала 27 очок та піднялася на 9-ту сходинку турнірної таблиці першості. Довбик зіграв за Рому 19-й матч на клубному рівні. В активі форварда тепер 11 голів та 3 асисти.