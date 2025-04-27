Довбик проти Інтера, Дженоа Малиновського зіграє з Комо в 34 турі Серії А

У неділю, 27 квітня, відбудеться низка матчів в межах 34 туру чемпіонату Італії з футболу.

Ігровий день розпочнеться двома поєдинками, в одному з яких може взяти участь українець. Дженоа в гостях зустрінеться з Комо о 13:30 за київським часом.

Вже о 16:00 відбудеться центральний матч туру, в якому Рома з Артемом Довбиком гратиме проти Інтера. Римський колектив продовжує боротьбу за місце в Лізі чемпіонів, відстаючи від четвертої позиції на три очки. "Змії", своєю чергою, мають однакову кількість очок з Наполі та поділяють з "партенопейцями" перше місце.

О 21:45 відбудуться заключні поєдинки ігрового дня – Аталанта гратиме з Лечче, а Наполі на стадіоні Армандо Марадони прийматиме Торіно.

Розклад матчів 34 туру Серії А на 27 квітня

13:30 Венеція – Мілан

13:30 Комо – Дженоа

16:00 Інтер – Рома

16:00 Фіорентина – Емполі

19:00 Ювентус – Монца

21:45 Аталанта – Лечче

21:45 Наполі – Торіно

Зазначимо, що обидва поєдинки за участю українців в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Раніше стало відомо, чи потрапив Довбик до списку "недоторканних" футболістів Роми.