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Довбик проти Інтера, Дженоа Малиновського зіграє з Комо в 34 турі Серії А

Володимир Максименко — 27 квітня 2025, 08:03
Довбик проти Інтера, Дженоа Малиновського зіграє з Комо в 34 турі Серії А
Артем Довбик
Instagram Артема Довбика

У неділю, 27 квітня, відбудеться низка матчів в межах 34 туру чемпіонату Італії з футболу.

Ігровий день розпочнеться двома поєдинками, в одному з яких може взяти участь українець. Дженоа в гостях зустрінеться з Комо о 13:30 за київським часом.

Вже о 16:00 відбудеться центральний матч туру, в якому Рома з Артемом Довбиком гратиме проти Інтера. Римський колектив продовжує боротьбу за місце в Лізі чемпіонів, відстаючи від четвертої позиції на три очки. "Змії", своєю чергою, мають однакову кількість очок з Наполі та поділяють з "партенопейцями" перше місце.

О 21:45 відбудуться заключні поєдинки ігрового дня – Аталанта гратиме з Лечче, а Наполі на стадіоні Армандо Марадони прийматиме Торіно.

Розклад матчів 34 туру Серії А на 27 квітня

  • 13:30 Венеція – Мілан
  • 13:30 Комо – Дженоа
  • 16:00 Інтер – Рома
  • 16:00 Фіорентина – Емполі
  • 19:00 Ювентус – Монца
  • 21:45 Аталанта – Лечче
  • 21:45 Наполі – Торіно 

Зазначимо, що обидва поєдинки за участю українців в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Раніше стало відомо, чи потрапив Довбик до списку "недоторканних" футболістів Роми.

Дженоа Інтер Монца Рома Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Ювентус Артем Довбик Комо

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