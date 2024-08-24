Рома Довбика підпише гравця саудівського Аль-Хіляля

Італійська Рома близька до підписання захисника Аль-Хіляля із Саудівської Аравії Сауда Абдулхаміда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що перехід 25-річного футболіста обійдеться команді у 2,5 мільйони євро + бонуси. Зараз сторони обговорюють останні деталі.

Також, за інформацією інсайдера, цьому трансферу намагався завадити французький Реймс, проте Рома знаходиться попереду у перемовинах.

🟡🔴🇸🇦 AS Roma are closing in on deal to sign Saud Abdulhamid as new right back from Al Hilal.



Deal in place for €2.5m plus add-ons with final details being sorted… then all done.



Reims tried to hijack the deal today but Roma remain ahead, planning for travel on Saturday. pic.twitter.com/OFpfkzpxsw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

У минулому сезоні Сауд зіграв 51 матч за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, в серпні Рома підписала українця Артема Довбика. А вже 18 серпня відбулися перші матчу 1-го туру Серії А-сезону 2024/25, де підопічні Даніеле де Росі зіграли внічию проти Кальярі.