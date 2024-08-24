Рома Довбика підпише гравця саудівського Аль-Хіляля
Сауд Абдулхамід
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Італійська Рома близька до підписання захисника Аль-Хіляля із Саудівської Аравії Сауда Абдулхаміда.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що перехід 25-річного футболіста обійдеться команді у 2,5 мільйони євро + бонуси. Зараз сторони обговорюють останні деталі.
Також, за інформацією інсайдера, цьому трансферу намагався завадити французький Реймс, проте Рома знаходиться попереду у перемовинах.
У минулому сезоні Сауд зіграв 51 матч за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, в серпні Рома підписала українця Артема Довбика. А вже 18 серпня відбулися перші матчу 1-го туру Серії А-сезону 2024/25, де підопічні Даніеле де Росі зіграли внічию проти Кальярі.