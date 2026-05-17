Мадридському Атлетико запропонували ключового гравця Роми

Півзахисник Роми та збірної Франції Ману Коне може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, послуги Мане були запропоновані мадридському Атлетико посередниками. Попри важливість хавбека для Роми, італійський клуб готовий продати гравця через необхідність поповнити бюджет до 30 червня для того, щоби відповідати вимогам фінансового фейр-плей.

Також інтерес до Коне проявляє міланський Інтер. Рома відмовилася продавати хавбека чемпіонам Італії минулого літа, проте зараз економічна ситуація змішує столичний клуб бути більш поступливим.

У поточному сезоні на рахунку Коне 2 голи та 3 асисти в 36 матчах за Рому в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.