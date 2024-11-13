Рома домовилася про підписання контракту з Раньєрі – Скіра

Керівництво Роми домовилося про підписання контракту з італійським фахівцем Клаудіо Раньєрі.

Про це повідомили відомі інсайдері Ніколо Скіра та Фабріціо Романо в соцмережі X.

73-річний Раньєрі отримає контракт до кінця цього сезону, чи є опція продовження угоди – невідомо.

The neverending story… Claudio #Ranieri and #ASRoma together again for the third time https://t.co/0QMzPDZgaV — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 13, 2024

Раньєрі минулого сезону врятував від вильоту Кальярі. Найбільшим досягненням у кар'єрі фахівця вважається титул Англійської Прем'єр-ліги з Лестером у 2016 році.

Нагадаємо, іншими претендентами на посаду головного тренера Роми вважалися Роберто Манчіні, Ерік тен Гаг, Френк Лемпард, Вінченцо Монтелла, Грем Поттер та інші фахівці.

Нещодавно римляни звільнили головного тренера, Івана Юрича. Тепер така ж доля може спіткати і спортивного директора "вовків" Флорана Гізольфі, який і був ініціатором запрошення хорватського фахівця.