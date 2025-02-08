Анчелотті та Перес мають розбіжності щодо статусу Модрича в Реалі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті та президент "вершкових" Флорентіно Перес розходяться в думках щодо ролі півзахисника Луки Модрича в команді.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією видання, італійський фахівець вважає, що хорват досі здатен бути лідером на полі та демонструвати високий рівень гри.

Однак на думку Переса та ще деяких представників керівництва, Модрич є взірцем у роздягальні, проте не може виходити в стартовому складі на ключові поєдинки сезону.

Наразі Дука Модрич знаходиться на 11 місці в Реалі за проведеною кількістю хвилин на полі (1,588), попри те, що в більшості ігор хорват залишався на лаві для запасних.

Напередодні володар Золотого м'яча-2018 вийшов в основі на гру з Леганесом (3:2) у чвертьфіналі Кубку Іспанії та відзначився забитим голом, цей виступ вчергове змусив замислитися Карло Анчелотті про роль хорвата в клубі.

Наступна гра Реала відбудеться вже сьогодні, 8 лютого. О 22:00 за київським часом "королівський клуб" прийматиме мадридський Атлетико в дербі, що відбудеться в межах 23 туру іспанської Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що 39-річний Модрич має намір підписати контракт з Реалом ще на сезон, щоб мати змогу зіграти на чемпіонаті світу-2026.

Лука Модрич виступає у складі "вершкових" з 2012 року після переходу з Тоттенгема. За цей період він взяв участь у 569 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 42 голами та 92 результативними передачами.

У нинішньому сезоні хорват провів уже 34 гри в усіх турнірах, відзначився 3 забитими голами та 6 асистами.