Модрич ще на один сезон хоче продовжити контракт із Реалом

39-річний хорватський півзахисник Лука Модрич хотів би залишитися у Реалі ще на рік.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, він почувається себе щасливим у мадридському клубі, попри зменшення кількості ігрових хвилин. Модрич готовий і надалі продовжувати працювати на всі 100% своїх можливостей незалежно від кількості його ігрового часу.

Також видання пише, що володар Золотого м'яча хотів би поїхати на ЧС-2026, що є його мрією.

Контракт гравця з Реалом розрахований до червня 2025 року.

Модріч виступає у складі "вершкових" з 2012 року після переходу з Тоттенгема. За цей період він взяв участь у 569 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 42 голами та 92 результативними передачами.