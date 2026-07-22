Клуб, яким я завжди захоплювався ще з дитинства: Роджерс – про свій трансфер у Челсі

Атакувальний півзахисник Морган Роджерс висловився про перехід у Челсі з Астон Вілли.

Його слова передає пресслужба "синіх".

23-річний англієць заявив, що дуже щасливий. Він із дитинства підтримував свій новий клуб і хоче досягнути з ним успіху.

"Я в такому захваті. Для мене Челсі – найбільший клуб у Лондоні та клуб, яким я завжди захоплювався ще з дитинства. Я справді натхненний проєктом із новим тренером, гравцями, які у нас є, і тим напрямком, у якому рухається клуб. Саме тому я тут, і я не можу дочекатися, щоб розпочати", – сказав Роджерс.

Зазначимо, що півзахисник збірної Англії підписав контракт із Челсі до завершення сезону-2032/33. Сума трансферу склала 137,3 млн євро.

Це п'ятий найдорожчий перехід в історії футболу. В АПЛ тільки Александер Ісак обійшовся Ліверпулю дорожче – 145 млн.

Нагадаємо, що Морган Роджерс виступав за Астон Віллу з лютого 2024 року. У складі бірмінгемців він провів 125 матчів, у яких забив 31 гол і віддав 29 асистів.