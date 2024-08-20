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Родріго: До абревіатури БМВ доведеться додати "Р"

Ігор Чернявський — 20 серпня, 13:55
Родріго: До абревіатури БМВ доведеться додати Р

Вінгер Реала Родріго вважає, що він гідний отримувати таке ж визнання, як Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем.

Про це він написав у соцмережі WhatsApp, але потім видалив пост.

"Привіт, друзі, вчорашній результат був не таким, який ми хотіли. Врешті-решт, у Ла Лізі кожне очко має значення. Я задоволений голом та зростанням команди. Минулого тижня говорили про тріо Беллінгем, Мбаппе та Віні, але до цієї абревіатури доведеться додати "Р" — Родріго.

У нас є квартет в атаці та решта команди. Усі мають значення в матчах і покажуть свою цінність у різних турнірах, у яких ми беремо участь. Цей тиждень був сповнений напруженої підготовки до наступного матчу на Бернабеу", — написав Родріго.

Зазначимо, саме Родріго забив єдиний гол Реала в матчі проти Мальорки. М’яч 23-річного бразильця не допоміг "вершковим" здобути перемогу у стартовому турі Ла Ліги, адже по перерві Ведат Мурікі зрівняв рахунок, а зіркова атака Реала не змогла підібрати ключ до ешелонованого захисту острів’ян.

Реал Мадрид Родріго Кіліан Мбаппе Вінісіус Жуніор Джуд Беллінгем

Родріго

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