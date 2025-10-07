Українська правда
Родріго – про Хабі Алонсо: Ми повинні поважати рішення тренера

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 13:05
Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес висловився про свою співпрацю з Хабі Алонсо. 

Слова бразильця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Коли він тільки отримав призначення, то одразу зателефонував мені і сказав: "Я знаю, що ти полюбляєш грати ліворуч, але ти мені також потрібен на інших позиціях".
Я відповів, що не проти. Він може ставити мене на будь-яке місце на полі – ми повинні поважати рішення тренера. Ти маєш викладатись на усі 100% і у стартовому складі, і коли виходиш на заміну. Якщо я граю 20 хвилин – я граю на максимум, це допомагає моєму іміджу та команді", – розповів Родріго.

Зазначимо, що протягом усього літнього трансферного вікна бразильця пов'язували з відходом в інший клуб, а ЗМІ писали про інтерес Арсенала та Ліверпуля.

Реал запросив за свого футболіста 100-120 мільйонів євро, а клуби АПЛ не захотіли витрачати таку суму.

Цього сезону Родріго зіграв 8 матчів на клубному рівні, віддавши дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось про травму однієї з головних зірок "вершкових" Кіліана Мбаппе.

