Родріго – про Хабі Алонсо: Ми повинні поважати рішення тренера

Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес висловився про свою співпрацю з Хабі Алонсо.

Слова бразильця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Коли він тільки отримав призначення, то одразу зателефонував мені і сказав: "Я знаю, що ти полюбляєш грати ліворуч, але ти мені також потрібен на інших позиціях".

Я відповів, що не проти. Він може ставити мене на будь-яке місце на полі – ми повинні поважати рішення тренера. Ти маєш викладатись на усі 100% і у стартовому складі, і коли виходиш на заміну. Якщо я граю 20 хвилин – я граю на максимум, це допомагає моєму іміджу та команді", – розповів Родріго.

🚨🤍 Rodrygo on Xabi Alonso: “When he arrived, he called me to talk and told me: I already know that you like to play on the left, but I'll also need you in other positions”.



“And I told him that I don't mind him putting me wherever he wants and needs, I'm here to help the team.… pic.twitter.com/m7StCewLFE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2025

Зазначимо, що протягом усього літнього трансферного вікна бразильця пов'язували з відходом в інший клуб, а ЗМІ писали про інтерес Арсенала та Ліверпуля.

Реал запросив за свого футболіста 100-120 мільйонів євро, а клуби АПЛ не захотіли витрачати таку суму.

Цього сезону Родріго зіграв 8 матчів на клубному рівні, віддавши дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось про травму однієї з головних зірок "вершкових" Кіліана Мбаппе.