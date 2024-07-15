Родрі: Іспанія заслужила виграти Золотий м'яч

Півзахисник збірної Іспанії Родрі вважає, що хтось із гравців "червоної фурії" повинен виграти престижну нагороду "Золотий м'яч" у 2024 році.

Слова найкращого гравця Євро-2024 цитує ESPN.

"Іспанський футбол заслужив стати володарем Золотого м'яча. Іспанія заслужила виграти Золотий м'яч. Чесно кажучи, я хотів би, щоб нагороду виграв іспанець. Хто їм стане – мені все одно. Але це було б чудово. Чув, що Даніель Карвахаль теж заслуговує на приз. Я дуже пишаюся тим, що роблю, та визнанням, яке отримую. Але цю оцінку має дати хтось інший. Я приїхав, щоб виграти Євро", — сказав Родрі.

Зазначимо, після перемоги у фіналі чемпіонаті Європи-2024 Родрі піднявся на друге місце у котируваннях букмекерів на Золотий м'яч. Головним претендентом на нагороду вважається бразилець Вінісіус Жуніор.

Варто додати, що у 2023 році іспанець посів 5 місце у рейтингу ЗМ, залишивши попереду Кевіна де Брейне, Кіліана Мбаппе, Ерлінга Голланда та Ліонеля Мессі (переможець).