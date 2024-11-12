Родрі: Відчуваю, що можу повернутися на поле вже цього сезону

Новоспечений володар Золотого м'яча Родрі заявив, що він думає про повернення на футбольне поле вже протягом цього сезону.

Слова хавбека Манчестер Сіті навів Фабриціо Романо.

"Я відчуваю, що можу повернутися вже цього сезону, так. Це можливо, і я можу це зробити. Я зараз відновлююся, ніякого тиску... Важливо відновитися краще. Але сезон довгий, попереду новий клубний чемпіонат світу. Я можу це зробити", – сказав Родрі.

Нагадаємо, що Родрі отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна в грі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбулася 22 вересня.

Раніше стало відомо, що колишній центрбек Манчестер Сіті може опинитися в Реалі, який знову втратив Едера Мілітао через тяжку травму коліна.