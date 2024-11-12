Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Родрі: Відчуваю, що можу повернутися на поле вже цього сезону

Олексій Погорелов — 12 листопада 2024, 11:20
Родрі: Відчуваю, що можу повернутися на поле вже цього сезону
Родрі
Transfermarkt

Новоспечений володар Золотого м'яча Родрі заявив, що він думає про повернення на футбольне поле вже протягом цього сезону.

Слова хавбека Манчестер Сіті навів Фабриціо Романо.

"Я відчуваю, що можу повернутися вже цього сезону, так. Це можливо, і я можу це зробити. Я зараз відновлююся, ніякого тиску... Важливо відновитися краще.

Але сезон довгий, попереду новий клубний чемпіонат світу. Я можу це зробити", – сказав Родрі.

Нагадаємо, що Родрі отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна в грі 5 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2), що відбулася 22 вересня.

Раніше стало відомо, що колишній центрбек Манчестер Сіті може опинитися в Реалі, який знову втратив Едера Мілітао через тяжку травму коліна.

Манчестер Сіті Родрі

Манчестер Сіті

Ман Сіті програв Брайтону, Ліверпуль здолав Астон Віллу в 11 турі АПЛ
Команда Гвардіоли вперше в історії програла 4 матчі поспіль
Гвардіола може очолити збірну Бразилії
Брентфорд Ярмолюка проти Борнмута Забарного, Брайтон прийме Манчестер Сіті, Ліверпуль – Астон Вілла: розклад матчів АПЛ
Гвардіола: Зараз складний момент для Манчестер Сіті

Останні новини