Родрі — про "Золотий мяч": Я граю у футбол не для цього

Для півзахисника збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі нагорода "Золотий м'яч" не стоїть у пріоритеті.

Про це хавбек заявив у інтерв'ю The Guardian.

"Я граю у футбол не для цього. Можливо, люди хотіли б, щоб я був більш комерційним, і Мората іноді каже: "Друже, ти повинен...".

Але я розумію футбол по-іншому. Я знаю, як це працює, тому не засмучуюсь, якщо мене не помічають. Якщо одного дня хтось захоче винагородити мою роботу, я буду радий, але мене це зовсім не турбує", — заявив Родрі.

Зазначимо, що у 2023 році іспанець посів 5 місце у рейтингу Золотого м'яча, залишивши попереду Кевіна де Брейне, Кіліана Мбаппе, Ерлінга Голланда та Ліонеля Мессі (переможець).

Нагадаємо, що вже сьогодні, 9 липня, Родрі зі збірною Іспанії буде протистояти Франції у півфіналі Євро-2024. Початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.