Мбаппе: Коли у воротах Меньян, Франція вже має перевагу над суперником

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе висловив своє захоплення земляком Майком Меньяном, який став головним героєм серії пенальті у протистоянні із Хорватією.

Слова 26-річного француза наводить ESPN.

Минулої ночі "Les Bleus" відіграли гольовий дефіцит у дуелі з хорватами. Після цього два сейви воротаря Мілана та один удар вище воріт вивели команду Дідьє Дешама до півфіналу Ліги націй.

Вже після матчу Мбаппе розхвалив Меньяна, зробивши його головним героєм нації тієї ночі.

"Ми знаємо, що коли з нами Майк, ми починаємо серію пенальті з перевагою. Він робить різницю", – сказав Мбаппе.

Сам голкіпер пояснив, як він налаштовує себе на відбиття ударів з 11-метрової позначки.

"Ворота великі, тому перше, що потрібно зробити – це зайняти якомога більше місця на лінії. Потім починається психологічна битва з тим, хто б'є, ти повинен залізти йому в голову", – розповів Меньян.

Нагадаємо, що ця виграна серія пенальті зробила Майка Меньяна рекордсменом серед воротарів за всю історію збірної Франції.

До того ж, Меньян зробив так, що Франція та Україна будуть суперниками у відборі на чемпіонат світу 2026 року.