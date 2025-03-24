Меньян став рекордсменом Франції за кількістю виграних серій пенальті

Майк Меньян став першим воротарем в історії збірної Франції, який виграв дві серії пенальті в офіційних змаганнях.

Про це повідомляє Stats Foot.

Ця історична подія відбулася минулої ночі, коли французи грали матч-відповідь чвертьфіналу Ліги націй проти Хорватії.

Підопічні Дідьє Дешама зуміли відновити паритет за сумою двох зустрічей. Проте переможець протистояння визначився тільки у серії післяматчевих пенальті, де 29-річний голкіпер Мілана взяв два удари хорватів та спостерігав за тим, як м'яч після одного з ударів полетів вище воріт.

🇫🇷 Mike Maignan devient le 1er gardien de l'histoire à avoir remporté 2 séances de tirs au but avec l'@equipedefrance en compétition officielle. #FRACRO — Stats Foot (@Statsdufoot) March 23, 2025

Це була друга виграна Меньяном серія пенальті у складі збірної Франції. Першу він виграв минулого літа у чвертьфіналі чемпіонату Європи проти Португалії. Але тоді Майк не взяв жодного удару – для перемоги вистачило промаху Жоау Фелікса, який влучив у штангу.

Всього за збірну Франції Майк Меньян провів 30 матчів, у яких він пропустив 20 голів та 16 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що цією перемогою Франція зробила себе майбутнім суперником України в кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.